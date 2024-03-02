İmamoğlu, kürsüden Kılıçdaroğlu'na bakarak söylemiş: Biz neden bu seçimi kaybediyoruz?

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, KRT TV’de canlı yayın konuğu oldu.

Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen bir diyalogu anlattı.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında yapılan belediye başkanları toplantısından bahseden Tugay, "Ekrem Başkan kürsüye çıktı. Uzun bir konuşma yaptı ve hepimize içindeki acıyı hissettirdi" dedi.

"BİZ, KAYBETMEMESİ GEREKEN, DOĞRU İNSANLARIZ"

Tugay, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bakarak şu cümleleri kurduğunu anlattı:

"Biz, kaybetmemesi gereken insanlarız. Biz doğru insanlarız. Biz çalışkan insanlarız, bu ülkeyi seven insanlarız. Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye’de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum."

“KENDİ TERCİHLERİNİ KABUL ETTİRME ÇABASI VAR”

"O kadar içten söyledi ki açıkçası ben orada yürekten bağlandım kendisine” diyen Tugay, konuşmasının devamında ise, “Ekrem başkanın başarılı olmakla ilgili kararlılığı var. İstanbul'da beraber çalışacağı insanlarla ilgili kendi tercihlerini kabul ettirme çabası var, hakkıdır" ifadeleri kullandı.

İmamoğlu'nun çok başarılı bir belediye başkanı olduğunu belirten Tugay, yeniden seçileceğine de inandığını söyledi.