İmamoğlu 10 yeni projesini açıkladı. 'Bu milletin uykularını kaçıran Kanal İstanbul meselesini zihninden söküp atacağız'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi açılışında yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

Ekrem İmamoğlu “Bazen anlamsız belgelerle Gezi Parkı, Galata Kulesi hatta Hidiv Kasrı gibi önemli yapıları elimizden almaya kalktılar. Bu alanlardaki hukuki mücadelemiz devam ediyor. Bunların olumlu gittiğini de belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

100. yılın çok güzel bir sanattaki özetini hep beraber deneyimleyeceğiz. Moda iskelesi biblo gibi çok saygıdeğer mimarımız Vedat Tekin’in imzasını taşıyan iskeleyi açtığımızda insanların akın akın oraya gelmesi muhteşem bir şey. Haliç Tersanesi 600 yıllık denizcilik mirasıdır. İstanbul Sanat Müzesi eminim ki İstanbul’un en çok ziyaret edilen müzesi olacak. Müzede belediyemizin sanat eserleri sanatseverlerle buluşacak. En özer eserlerinden biri de 15. yüz yılda resmedilen Fatih Sultan Mehmet portresi. Her ne kadar bu portreyi koleksiyona kattığımızdan ötürü soruşturma geçirsek de değerli bir iş olduğunun altını çizmek isterim.

“İSTANBUL SON 5 YILDA YENİ BİR YOLA GİRMİŞTİR”

Kadim kent eşsiz coğrafya zengin kültürel miras ecdad yadigarı kültürel değerler bunun gibi sıfatlarla anılan çok özel bir kentte yaşıyoruz. Çok net söylüyorum İstanbul son 5 yılda yeni bir yola girmiştir. Bu eşsiz miras, uzmanların ve halkın koruması altındadır. İstanbul’un mirasını bilimin önderliğinde ortaya çıkarıyor halkımıza emanet ediyoruz.

İstanbul’un tarihine baktığımızda 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kent görüyoruz, bana göre dünyanın en zengin kenti. Bize verilen bu mirasa özenle yaklaşıyoruz. Geçmişte liyakatsiz ellerle yapılan vahim uygulamalar kaş yaparken göz yapan restorasyonlar hepimizin aklında.

"943 MİRAS ALANINI KORUDUK"

İstanbul’un 20-30 yıldır suyu akmayan 197 tarihi çeşmesinin bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp suya kavuşturduk. İstanbul tarihsel ve kültürel anlatısının en önemli taşıyıcılarından birisi olan camilerimiz, türbelerimiz ve hazireler, İBB Miras’ın koruma çalışmaları içerisinde çok özel bir yer tutuyor. Biz de İBB Miras’ın hassas çalışmaları ile 19 tarihi türbeyi, 588 tarihi mezar ve hazireyi hak ettiği değere kavuşturduk. 42 tarihi caminin rutin olarak bakımını gerçekleştirerek ferah ve huzurlu bir hizmete hazır tuttuk. Göreve geldiğimizden bugüne kadar tam 943 miras alanını İBB Miras dokunuşu ile koruma altına aldık. Restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz bu yapılar kimliğine uygun koruma ve kullanma belgesini gözeterek işlevlendirildi.

"ÖNEMLİ YAPILARI ELİMİZDEN ALMAYA KALKTILAR"

Terk edilmiş endüstri mirasının dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu şehrin dönüştürülmüş kültür alanlarıyla herkese gösterdik. Bazen anlamsız belgelerle Gezi Parkı, Galata Kulesi hatta Hidiv Kasrı gibi önemli yapıları elimizden almaya kalktılar. Bu alanlardaki hukuki mücadelemiz devam ediyor. Bunların olumlu gittiğini de belirtmek isterim.

"OTOGARI TAŞIYAMIYORUZ"

Otogarı buradan kaldırıyoruz otobüsleri sokmamak adına yüz milyonlarca liralık yatırım yaptık. Yarın açılışını yapıyoruz. Muazzam bir terminal aynı zamanda tramvay kapısına yaparak insan taşımacılığını da sağlayarak çok özel bir otogar yaptık. Nasıl torpilli sahaymış biz bunu oraya taşıyamıyoruz. İlçe kaymakamı bu işin bir parçası gibi davranıyor. İstanbul’un göbeğindeki otogarı Alibeyköy’e taşıyacağız. 100 bin metre karenin üzerinde bir park kazandıracağız, taşıyamıyoruz şaka gibi.

"KANAL İSTANBUL MESELESİNİ MİLLETİN ZİHNİNDEN SÖKÜP ATACAĞIZ"

Buradan ilan ediyorum, bu ‘Kanal İstanbul’ meselesini, bu milletin uykularını kaçıran, o ismiyle bile zihninden söküp atacağız, çok net söyleyeyim.

O yüce tarihimiz gündelik siyaset uğruna istismar edilecek bir alan değildir asla müsaade etmedik etmeyeceğiz. Tarihin milli duyguların istismar edilmesinden milletimiz çok çekti.

10 YENİ PROJE

1- 128 yeni müze ve sanat merkezi projesi,

2- 3 yeni Müze Gazhane,

3- Üç yeni Arkeopark,

4- 4 tarihi tiyatroda yeniden perde (Haldun Taner Sahnesi, Muammer Karaca Tiyatrosu, Reşat Nuri Sahnesi, Kenter Tiyatrosu)

5- Feshane'de 2. etap başlayacak

6- 9 yeni İskele Kitap Kafe

7- Kültür sanat odaklı Rumeli Hisarı

8- Hazire, mezar ve türbelere sahip çıkılacak

9- Tarihi Yarımada'da yeni bir kurumsal yapı

10- Yeniden ayağa kalkan Süleymaniye