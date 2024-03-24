İmamoğlu: Niyetler iyi değilse hükümet ve belediyenin aynı partiden olmasının hiçbir faydası yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş Kırlangıç Evler 1. Etap Anahtar Teslimi’ programına katıldı. Programda konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümet ile belediyelerin aynı partide olması gerektiğine ve hizmetlerin bu şekilde gelebileceğine ilişkin sözlerine cevap verdi.

İmamoğlu, “Niyetler iyi değilse hükümet ile belediyelerin aynı partiden olmasının hiçbir faydası yok. Sadece vatandaşın zararını büyütürler” açıklamasını yaptı.

“RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN 69 ALANIN 2 TANESİ ÖNCELİKLİ RİSK TAŞIYOR”

Kentsel dönüşüm hakkında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Sözde yapılan kentsel dönüşüm gerçekten riskli ve öncelikli alanlara değil, birileri için bol kazançlı alanlara odaklanan dönüşümdü. Ve İstanbul böyle bir süreçle neredeyse 20 yıl aldatıldı.” İfadelerini kaydetti ve kensel dönüşümü anlamak için İstanbul haritasına bakmanın yeterli olacağını iletti.

Bakanlığın rezerv alan ilan ettiği alanların riskli alan olmadığını, kentsel dönüşüm ilan edilen 69 alandan yalnızca 2 tanesinin öncelikli risk taşıdığını ifade eden İmamoğlu, “ Yani bakanlık Allah korusun bir depremde büyük hasar ve can kaybı yaşanabilecek alanları bıraktı daha az riskli ama daha çok rantlı alanları kentsel dönüşüme açtı. “ dedi.

MURAT KURUM’A GÖNDERME YAPTI

Ekrem İmamoğlu, isim vermeden AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a gönderme yaparak, “Tek dertleri İstanbul’a ihanet olarak tarif edilen işlerin bir avuç insanı mutlu etmek zengin etmek. Kentsel dönüşüm adı altında da bu ihaneti bir kalıba sokmak. Bu ihanetin sorumlularından biri de ilgili bakanlıktır. İşte o dönemin bütününe hâkim olan kişi de bugün İstanbul’a aday olarak gönderilmiştir.” İfadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A YANIT

AKP’nin yönettiği Kiptaş’ın 24 yıl boyunca sadece bin 632 yapıya çözüm üretebildiğini ifade eden İmamoğlu, “ Bizim yönettiğimiz Kiptaş ise onlar 25 yılda bunu yapabildiler biz ise 4.5 yılda iki bin 93 bağımsız birime çözüm ürettik. Yani biz onların 25 yılda yaptığından daha fazla işi bu 5 yılda yaptık.” açıklamasını yaptı ve o zamanlarda hükümetin de belediyenin de onlarda olduğunu ve işbirliği içinde çalıştıklarını aktardı.

İmamoğlu, yaptıkları hizmetleri hiçbir kamu bankasından destek göremeden yaptıklarını söyleyerek “Çünkü niyetler iyi değilse hükümet ve belediyenin aynı partiden olmasının hiçbir faydası yok. Sadece vatandaşın zararını büyütürler. İstanbul bu gerçeği yıllarca yaşadı.” İfadesini kullandı.

“SÖYLEDİKLERİM GERÇEKÇİ VAATLERDİR”

Seçim vaatlerinden bahseden Ekrem İmamoğlu, “Dar gelirli emeklilerimizin, inşaat maliyetinin yüzde 65’ini biz karşılayacağız. Riskli bina ilan edilen yapılara bakanlığın verdiği 5 bin 500 lira kira yardımı var. 5 bin 500 liraya kiralık oda bulamıyorsun İstanbul’da öyle değil mi? Ekonomiyi perişan ettiler.” dedi ve 7 bin lira ekstra kira desteği vereceklerini, hem ev sahiplerine hem de kiracılara destek olacaklarını söyledi.

İmamoğlu, “Bütün bu söylediklerim ince ince hesaplanmış ölçülüp biçilmiş gerçekçi vaatlerdir. Bizim iş ahlakımızı ve sorumluluk duygumuzu en iyi benim Beylikdüzü’ndeki komşularım bilir.” dedi.

“BİN 19 KEZ SORUŞTURULDUK”

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma dikkat çekerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıl içinde bin 19 defa teftiş edildiğini vurguladı ve “Bu kardeşinizi beş yılda didik didik edeceksiniz bin 19 kez soruşturacaksınız müfettiş yollayacaksınız hiçbir şey bulamayacaksınız beş gün kala seçime altı gün kala kumpasla yalanla iftirayla bakanlın savcılığıyla yıkmaya çalışacaksınız. Hadi oradan işinize bakın.” Tepkisini gösterdi.

“SENİN İÇİN ADAKLAR ADADIM”

Programın bitiminde kürsüye çıkan emekli vatandaş İmamoğlu’na “Sen cumhurbaşkanı ol ben öleyim. Senin için adaklar adadım, oruçlar tuttum lokmalar tuttum” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, cevap olarak, “Ne mutlu bana. Ben niye bu kadar güçlüyüm? sayende. Senin duan olmasa ben nasıl güçlü olacağım” dedi.