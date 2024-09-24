CHP'nin imamoğlu toplantısı sona erdi: İşte ilk açıklama

CHP’li kurmaylar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getiren istinaf süresindeki davayla ilgili durum değerlendirmesi yapmak üzere Emirgan’daki belediyeye ait Beyaz Köşk’te bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyareti nedeniyle toplantıya katılamadı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in katılımıyla gerçekleşen toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kısa bir süre katıldı.

İmamoğlu daha sonra İstanbul’daki 15. Kent Lokantası’nın açılışına katılmak üzere Sancaktepe’ye hareket etti.

TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu için toplanan kurmayların görüşmesi sona ererken, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci’den ilk açıklama geldi. Çiftçi, yaptıkları görüşmeye ilişkin “Bu toplantı ilk toplantımız değildi. Daha öncede biz bu toplantıları yaptık ancak Genel Merkezimizde yapmıştık. Genel Başkanımızı uğurlayacağımız için hepimiz İstanbul’daydık ve toplantımız burada gerçekleşti. Toplantıda gelinen hukuki süreci değerlendirdik. Olası bir anti-demokratik, hukuka aykırı bir karar alınması durumunda bunun Türkiye’ye maliyeti ne olacak. Bizi ne bekliyor kısımlarını değerlendirdik ve toplantımızı nihayete erdirdik. Bundan sonra da toplantılarımız devam edecek. Anbean bu süreci takip edeceğiz. Biz de yargı sürecini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.