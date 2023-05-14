İmamoğlu ve Yavaş: Net olarak öndeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. İki belediye başkanı Anadolu Ajansı'nın işlevini yerine getiremediğinin altını çizdi. Mansur Yavaş, ellerindeki verilere göre Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyledi.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Anadolu Ajansı vakası yeniden gündemde Anadolu Ajansı 2019’da bitkisel hayata girmişti ve biziğm iktidarımızı beklemektedir. Anadolu Ajansı hem bizim hem de sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamasında Anadolu Ajansı’ndan bir beklentimizin olmadığını göstermiştir.

2015 seçimlerinde yine Anadolu Ajansı, sayın Erdoğan’ı önde göstermiştir. Kasım seçimlerinde yüzde 75 ile başlıyor, yüzde 49 ile bitiriyor. Sayın Erdoğan’ın seçildiği seçimde 15 puanlık düşüşle kapatıyor.

Sayın Kılıçdaroğlu bu akşam Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Şu anda ilan edilmesi için erken. Yüzde 57 ile başlayan Anadolu Ajansı’nın düşüşlerini hesaba kattığınızda bu akşam ilan edebiliriz.

Erdoğan şu anda çok aşağılarda bir orana sahiptir.

Birazdan Millet İttifakı’nın çok değerli liderleri burada olacak. Tek bir vatandaşımızın bile kandırılmasına, mutsuz olmasına fırsat vermeyeceğiz. Sandık başındaki dostlarımız, devletimizin görevlileri, herkes işine bakabilir. Oyumuz namusumuzdur. Görevimizin başındadır. Sonuçlar sizi mutlu edecek seviyededir."

"ELİMİZDEKİ VERİLERE GÖRE KILIÇDAROĞLU ÖNDEDİR"

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bütün milletimizi yanıltıyorlar. Mahcup da olmuyorlar. Hiçbir güvenilirliği yoktur. AA işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre yüzde 23,87'ye varan sonuçlara göre Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. AA'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Ekrem Başkanımın da söylediği gibi bizi izleyen herkesin moralleri yüksek olsun."

Ayrıntılar geliyor...