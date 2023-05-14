AKP kulisi: İkinci tura kalması bekleniyor. Barış Terkoğlu açıkladı

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandığa gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
YSK Başkanın saat 18.30’da yasağı kaldırmasının ardında ilk sonuçlar gelmeue başladı.
Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV canlı yayınında, seçim sonuçlarına dair AKP Genel Merkezi’nden edindiği kulis bilgisini aktardı.
Terkoğlu, “AKP Kulislerinden gelen ilk bilgiye göre, seçimlerin ikinci tura kalmasını bekliyoruz. Beklenti bu” açıklamasında bulundu.
Öte yandan AKP Genel Merkezi verisine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %47,4, Tayyip Erdoğan'ın %46,8.