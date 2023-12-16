İmamoğlu'na desteğini açıklayan Muharrem İnce 'CHP'de korku ve endişe başladı'

Kaynak: AA
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, son seçim üzerinden ‘6’lı masa’ya yüklendi. İBB Başkanı İmamoğlu’na desteğini vurgularken, öte yandan CHP’de korku ve endişenin başladığını iddia etti.

Nazilli'de belediye meydanında konuşan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, son seçim üzerinden ‘6’lı masa’ya yüklenerek İBB Başkanı İmamoğlu’na destek açıklamasının ardından CHP’de korku ve endişenin başladığını savundu.

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"6'LI MASA SEÇİMİ BİLE BLE VERDİ"

Aydın Nazilli’de belediye meydanında konuşma yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi bilerek kaybettiğini ileri sürdü.

İnce, "7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz, 6'lı masa yanlış" dediğini hatırlatarak, "Artık hiçbir şey yapamayan Erdoğan'a seçimi bile bile verdiler. Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin, Meclis çoğunluğunu kaybetmişsin. Milleti kandırmışsınız. Ortada icraat yok, ortada AK Parti korkusu var sadece. AK Parti korkusuyla seçim olmaz. Ülke böyle yönetilmez" dedi.

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YEREL SEÇİMDE İNCE'NİN DESTEĞİ İMAMOĞLU'NA

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıklamasının ardından CHP’de korku ve endişenin başladığını belirten İnce, "Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket" diye konuştu.

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İnce konuşmasının ardından Nazilli Tarım Fuarı'ndaki stantları inceledi ve Uzun Çarşı’da esnafı ziyaret etti.

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