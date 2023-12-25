İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında yeni gelişme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da katıldığı seçim mitinginde taşlı saldırı düzenlenmişti. Saldırı ile ilgili açılan soruşturma sonrası 28 tutuksuz sanık hakkında 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Taşlı saldırı ile ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti davayı 12 Şubat'a erteledi. Duruşma, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun hazır olmaması nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs Genel seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da gerçekleştirdiği mitingde bir grup şahıs İmamoğlu aleyhinde önce sloganlar atmış sonrasında da taşlı saldırıda bulunmuştu.

Saldırı sonrasında İmamoğlu’nun mitingine katılan çok sayıda vatandaş yaralanmış, Vali açıklamasına göre yaralananların sayısı 17 olarak belirlenmişti.