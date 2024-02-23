İmamoğlu'ndan Çiller'e yanıt: 'Onun niçin desteklediğini ben biliyorum'

Tansu Çiller'in Murat Kurum'a desteğini açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklama gündem oldu: 'Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Sarıyer'de 13 bin m2'lik şahsına ait araziye ısrarla imar çıkarttı, bizde ısrarla dava açtık orayı iptal ettirdik.'