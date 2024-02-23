İmamoğlu'ndan Çiller'e yanıt: 'Onun niçin desteklediğini ben biliyorum'

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Çiller'e yanıt: 'Onun niçin desteklediğini ben biliyorum'
Tansu Çiller'in Murat Kurum'a desteğini açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklama gündem oldu: 'Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Sarıyer'de 13 bin m2'lik şahsına ait araziye ısrarla imar çıkarttı, bizde ısrarla dava açtık orayı iptal ettirdik.'

Eski Başbakan Tansu Çiller'in AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. İmamoğlu, Çiller'in destek sebebini bildiğini belirterek, 'Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Sarıyer'de 13 bin m2'lik şahsına ait araziye ısrarla imar çıkarttı, bizde ısrarla dava açtık orayı iptal ettirdik.' şeklinde konuştu. İmamoğlu'nun bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

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