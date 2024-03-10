İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Bu benim son seçimim” yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının yapımının başlangıç töreninde konuştu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Son seçimim” açıklamasına yanıt veren İmamoğlu, “Bu seçim, kutuplaştırmaya son deme seçimi, insanları ayrıştırmaya son deme seçimidir” dedi.

İmamoığlu ayrıca AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un metro açıklamasına da tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yapılan birtakım eksiklikler nasıl çözüldü bunları yazarsanız geleceğe nakledilir. İnsanlar gelecekte bu eksiklikten bu hatadan ya da doğrunun nasıl desteklendiğinden ders alır. Bunların hepsi hayatın çok özel anlarıdır. İstanbul'da yaptığımız hiçbir şey İstanbul'da kalmaz. İstanbul'da yaptığımız her şey Türkiye'yi etkiler inanınız dünyayı etkiler. Ekrem İmamoğlu olarak sizlerin temsilcisi olarak ben kendimi sadece bu şehirden sorumlu bu şehre sorumluluk hisseden biri olarak görmüyorum. İstanbul'da büyükşehir başkanı olmak tarihe olan sorumluluğunuz insanına olan sorumluluğunuz maneviyata olan sorumluluğunuz insanlığa olan sorumluluğunuz olarak önemsenmelidir. Çünkü bu kadim şehir dünyanın en önemli en özel, en güzel , en büyük en nitelikli en içerikli şehirlerin başında gelir. Bu duygularla sizinleyim. İBB olarak sınavlarımızın en zoru hatta büyükşehirlerin sınavlarının en zoru metro sınavıdır. Çünkü metro sınavının çok fonksiyonel düşünülmesi gereken çok aşamalı bir şekilde zaman, finans planlaması gereken meşakatli bir iştir."

"ER MEYDANINA BİZ ÇIKTIK İŞLER DEĞİŞTİ"

"Metro sınavından geçemeyen bir belediye başkanı diğer bütün derslerden geçse bile sınıfta kalır. Çünkü metro ve raylı sistemler İstanbul'un ulaşım sorunlarının en temel en acil çözümüdür. Eğer yeterince verimli hızlı bir biçimde metro yapamıyorsanız İstanbul'u yönetirken çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz demektir. Bizden önce İBByi yönetenler 25 yılda 125 KM metro yaptılar. Elbette emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum, teşekkür edeceğiz. 2019'da er meydanına biz çıktık biraz işler değişti. Biz metro yaptıkça biraz da onların gerçek fotoğrafı meydana çıkmaya başladı. Biz 5 yılda tam 65 KM metro yaptık. Bizden önce 25 yılda yapılan metronun yarısından fazla metroyu sadece 5 yılda yaptık. Bu çok değerli bir başarıdır. Eğer verimlilik planlama ve özellikle sürecin iyi işletilmesi yönünde hazırlıklı değilseniz ve de israf dolu bir dönem var ise o zaman işiniz zor demektir. Biz bu döneme son verdik ve Türkiye tarihinin en büyük metro atılımını bu 5 yıl gerçekleştirmiştir. Bunun altını çizelim. 5 yılda 65 km metro yaparak 62 istasyonu da hizmete açarak Türkiye belediyecilik tarihinde eşi görülmemiş bir rekoru sizlerin katkısıyla başardık. Bizim bu performansımızı geçmeyi bırakın yanına yaklaşacak bile bir yönetimi bu arkadaşlar gerçekleştiremez. Kendilerine çeki düzen verirse bilimle aklı selim insanlarla iyi bir diyalogla iyi bir süreç yönetimi önlerine koyarlarsa belki bizim peşimizden gelmeye başlayabilirler."

"MİLLETİ ALDATMAYA KALKIYORLAR"

"Hani var ya 5 yılda 8 kilometre yapıp adım sayan arkadaş tarihe geçti; bir şey diyeceğim diyemiyorum. Bu işin içinde emek hırsızlığı var onu söyleyeyim. Böyle saygısız siyaset olmaz. Kameralar önüne 8 adım atarak 5 yılda yaptığımız 65 KM'yi 8 kilometreymiş gibi göstereceğini zanneden bu akla şaşıyorum. Vatandaşa bu emek gösteren insanlara zerre saygısı yok Allah akıl versin. Bunlar kendilerini nimetten zannediyorlar. Vatandaşı aldatabileceklerini zannediyorlar. Aynı akıl hatırlayın 2019da milletin iradesini beğenmeyip bizim için "seçimi çaldılar" dediler. Bu yalanla milleti kandırabileceklerini düşündüler. Bunları unutmayacağız hiç . Bu unutulmamalı, bir daha milletin iradesine bu çıkışı yapılacak insanların karşısında topyekun bir olmalı. Millet kimin hırsız yalancı olduğunu sandıkta tescil etti. Hem de 806 bin kere bunu sandıkta tescilledi. Kendilerini milletin üstünde görenlere milleti aldatmaya kalkan 806 bin demokrasi dersi, tokadıydı. Ama hala milleti aldatmaya kalkıyorlar. 31 Mart vatandaşı kandırmayı marifet sayanlara vatandaşa saygı duymayanlara hep birlikte ders verme günüdür. Bunu unutmayınız. Hep birlikte ders vereceğiz. 5 yıl boyunca biz onlara belediyecilik dersi verdik. 31 Martta da siz onlara herhalde ciddi bir demokrasi dersi vereceksiniz öyle görüyorum. Bunun o meşalesini Sancaktepe yakmalıdır.

Tabii ki bize oy verenlere metro yapacağız. Ben o sözü ona ait bir söz gibi ayıpladım. Ama anlıyorum ki bugün sayın cumhurbaşkanı da gitti aynı şeyi söyledi. Bu bir kötü anlayış. Biz bu anlayışa da son veriyoruz. Sultanbeyli'ne Sancaktepe'ye Çekmeköy'e... Biz insan ayırt etmeyiz, biz hizmeti insan için yaparız yapmaya da devam edeceğiz. O yüzden bu seçim unutmayın kutuplaştırmaya son deme seçimi. İnsanları ayrıştırmaya son deme seçimidir onu da unutmayın. Bu seçim insanı insan olduğu için sevmeye başlama seçimidir, herkese bunu göstereceğiz. "