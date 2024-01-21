İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘İstanbul’ yanıtı: Bu bir yüzleşmedir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un ilçeleri için belirlediği belediye başkan adaylarını açıkladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, “Her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı üstelendiğimiz sorumluluğun ağrılığını da gösterdi” ifadeleriyle hedef aldı.

"BU BİR YÜZLEŞMEDİR"

İmamoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile yanıt verdi.

"Bu biz yüzleşmedir" sözleriyle başlayan videoda, İstanbul'da son 5 yılda yapılan tarihi eser ve yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve restorasyonu ile ilgili icraatlardan örnekler yer aldı.

İmamoğlu, paylaşımına, "Ecdadımızı sadece siyaset yaparken hatırlamadık. 25 yıllık ihmali bitirdik. Tarihi mirasımıza samimiyetle sahip çıktık" notunu düştü.