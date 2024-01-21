Gri pasaportla yurt dışına insan kaçırmıştı. AKP tarafından tekrar belediye başkan adayı olarak gösterildi

Gri pasaportla yurt dışına insan kaçırma olayına adı karışan Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, partisi tarafından yeniden başkan adayı olarak gösterildi. AKP tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha belediye başkan adayı gösterilen Kaya, gri pasaport çıkarttığı şahısları Almanya’nın Bremen kentine belediye gezisi adı altında kaçırmıştı.

Elazığ Akçakiraz Belediyesinin 1 Kasım 2019 yılında Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bir protokol imzaladığı ve gri pasaport çıkarttığı şahısları Almanya’ya gönderdiği anlaşılmıştı. Olayın anlaşılmasının ardından belediye başkanı gidenlerin geri gelmediğini yirmi kişiyi gönderdiklerini bu kişilerden sadece üçünün geri döndüğünü itiraf etmişti.

Olaydan sonra İçişleri Bakanlığı belediye hakkında inceleme başlatmıştı. Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, kendisini şu ifadeleri kullanarak savunmuştu:

“Vatandaş işsiz güçsüz… Dedik buradan giderler, iş güç sahibi olurlar. Bana makul geldi. Burada Türkiye Cumhuriyeti'ne yük olacak insanlar gidiyor. Euro, altın ve dolar gönderiyor. Babasını annesini rahatlatıyor. Bir şeyin kârı zararından fazlaysa uygunudur, helaldir, hoştur. O mantıkla baktım.”

2024 SEÇİMLERİNDE YENİDEN ADAY OLDU

Ortaya çıkmasından sonra büyük ses getiren olayın ardından 2024 yerel seçimlerinde Sabahattin Kaya'nın yeniden aday olup olmayacağı merak konusuydu. Açıklanan AKP Elazığ Belediye Başkan Adayları arasında adı geçen Sabahattin Kara, AKP Genel merkezi tarafından tekrar Akçakiraz Belediye başkan adayı olarak gösterildi.