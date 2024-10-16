İmamoğlu'ndan metrobüste doğan Yılmaz bebeğe İstanbulkart hediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüste dünyaya gelen Yılmaz bebeğin ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacağını duyurdu.

Metrobüs şoförü doğum anını anlattı

Hamile kadın, metrobüste doğum yaptı

Taksi bulamadığı için metrobüste doğum yapan hamile kadın sosyal medyada gündem olmuştu.

İMAMOĞLU'DAN YILMAZ BEBEĞE ÖMÜR BOYU İSTANBULKART

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüste doğan Yılmaz bebeğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Metrobüs’te dünyaya gelen Yılmaz Bebek İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Mete ailesine bebeklerini sağlıcakla büyütmeleri dileğiyle.

Metrobüs’te dünyaya gelen Yılmaz Bebek İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Mete ailesine bebeklerini sağlıcakla büyütmeleri dileğiyle. pic.twitter.com/0QllpAYHmY — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 16, 2024

DOĞUM ANI KAMERALARA YANSIMIŞTI

35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt’ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete’nin desteğiyle doğum yapmıştı. Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren Mete ailesi, çocuğuna Yılmaz adını verdi. Metrobüste yaşanan doğum anı da araç kamerasına yansımıştı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt’ta ikamet eden hamile Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı. Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30’da metrobüse bindi. Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı. Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürüldü.

Doğum anını anlatan baba Cemal Mete, “Mağazada tezgahtar olarak çalışıyorum. Eşim ev hanımı. Bu 5’,inci çocuğumuz. Bebeğe ve hanıma bir şey olmasından çok korktum. Metrobüs tamamen doluydu. Sağolsun şoför hepsini indirdi. Kenara çekip ambulansın gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğumda gerçekleşti” dedi.