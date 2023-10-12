İmamoğlu’nu oy karşılığı İBB’ye işe alımla suçlayan Canpolat’ın yeğeni İBB çalışanı çıktı

Odatv’nin haberine göre, Geçtiğimiz pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde CHP İstanbul İl Kongresi yapılmış Cemal Canpolat ve Özgür Çelik İl Başkanlığı için yarışmıştı. Oyların çoğunluğunu alan Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

Ancak kongrede Cemal Canpolat'ın konuşması başkanlık yarışının önüne geçmiş parti içinde büyük tartışma yaratmıştı.

"SOLCU BELEDİYECİLİK YAPAMAZSINIZ"

Canpolat’ın kongrede, "CHP örgütü delegelerini size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız" ifadeleri CHP gündemine bomba gibi düşmüştü.

CANPOLAT'IN YEĞENİ DE İBB'DE

İBB'de oy karşılığı işe alım yapıldığı imasında bulunan Canpolat'ın yeğenin de İBB'de çalıştığı ortaya çıktı. Cemal Canpolat'ın yeğeni Özgü Canpolat 15 Mart 2022'de İGDAŞ'ta işe başladı. Genel Merkez'de muhasebe biriminde çalışan Özgü Canpolat'ın sosyal medya hesabı linkedin'deki iş biyografisinde İGDAŞ'ın ekli olduğu görüldü.