İmamoğlu'nun annesinden Murat Çalık'ın annesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu, sağlık durumu kritik olan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın annesi Gülümser Çalık'ı ziyaret etti.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve kız kardeşi, sağlık durumu kritik seviyede olan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın annesini ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, ardından da anjiyo olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, kilo kaybına ve rahatsızlığına rağmen yeniden cezaevine sevk edilmişti. İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu, Çalık'ın annesi Gülümser Çalık ile İzmir'de bir araya geldi.

Hastane önünde oğluna camdan baktığı fotoğraflarla gündem olan Gülümser Çalık'a yapılan ziyarette İmamoğlu'na kızı Neslihan Yakupçebioğlu eşlik etti.

