İmamoğlu'nun baş düşmanı tebrik için ayağına gitti. Odadan çıkarken herkes gördü

Az Önce Konuştum programını sunan Candaş Tolga Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gitti. Işık, ziyaretten çıkarken gördüğü kişiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Işık, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Az Önce Konuştum'a davet için İBB Başkanı'na gittim. Ben girerken içeriden İmamoğlu'nun en büyük muhaliflerinden İstanbul Taksiciler Od. Bşk. Eyüp Aksu çıkıyordu. Şaşırdım" dedi.

Işık, paylaşımın devamında, bu durumu İmamoğlu'na sorduğunu, İmamoğlu'nun ise "Tebrik için randevu talep etmişler. Tebrik ettiler seçim sonuçlarından dolayı.." dediğini ifade etti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu da, sosyal medya hesabından ziyareti paylaştı. Aksu, "İBB Başkanlığına tekrardan seçilen Sayın @ekrem_imamoglu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik! Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik" ifadelerini kullandı.

İBB YÖNETİMİ İLE FİKİR AYRILIKLARI YAŞIYORDU

İstanbul Taksiciler Od. Bşk. Eyüp Aksu, taksi sorununa yönelik çözüm önerileri konusunda İBB yönetimiyle sürekli olarak yaşadığı fikir aykırılıklarıyla öne çıkıyordu.