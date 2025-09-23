İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu! Tek tek saydı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu! Tek tek saydı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son paylaşımı dikkat çekti. İmamoğlu iktidarın dış politikasını eleştirdiği noktarları tek tek saydı.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından gündemi yorumlamaya devam ediyor. İmamoğlu yaptığı paylaşımla son paylaşımla iktidarın dış politikasını eleştirerek "güçlü devlet, dünya lideri" söylemiyle çeliştiğini ifade etti.

İmamoğlu, bir yandan ABD Başkanı ile görüşme ayarlamak için milyarlarca dolarlık uçak alım sözü verildiğini, diğer yandan ise iktidar ortağı MHP'nin "ABD'den umudu kestik, yüzümüzü Rusya ve Çin'e döneceğiz" dediğini aktardı.

'AYNI KOALİSYON İÇİNDE...'

"Aynı koalisyon içinde taban tabana zıt iki dış politika anlayışı" olduğunu söyleyen İmamoğlu, Gazze'de yaşanan insanlık faciasına, siyasi geleceğin "pazarlık masalarında" planlandığını belirtti. İmamoğlu, bu tablonun Türkiye'ye yakışmadığını da ifade etti.

Tututklu belediye başkanı, Türkiye'ye yakışanın "çıkar pazarlıkları değil, bağımsızlığıyla güven veren, ilkeleriyle saygı uyandıran bir dış politika" olduğunu söyledi.

Türk halkının, ulusal çıkarla insanlık onurunu aynı anda savunabilen bir yönetime çok yakın olduğunu belirten İmamoğlu'nun açıklamalarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle;

" “Güçlü devlet, dünya lideri” söylemini her fırsatta tekrarlayan iktidar; bugün dış politikada zafiyet ve çelişki içinde.

Bir yanda, sadece Amerikan Başkanı ile görüşebilmek için milyarlarca dolarlık uçak alım sözü veren bir iktidar. Diğer yanda ise “ABD’den umudu kestik, yüzümüzü Rusya ve Çin’e döneceğiz” diyen iktidar ortağı. Yani aynı koalisyon içinde taban tabana zıt iki dış politika anlayışı.

Üstelik Gazze’de her gün çocuklar ölürken, siyasi geleceğinizi bağladığınız pazarlık masalarında gelecek planı yapılıyor.

Bu tablo güzel ülkeme yakışmıyor.

Bu millete yakışan; çıkar pazarlıkları değil, bağımsızlığıyla güven veren, ilkeleriyle saygı uyandıran bir dış politikadır. Ulusal çıkarla insanlık onurunu aynı anda savunabilen bağımsız bir yönetimdir.

Ve bu millet, o yönetime çok yakındır."

gggeee.png

Canlı yayında bomba iddia! 15 belediye başkanı daha AKP'ye geçecekCanlı yayında bomba iddia! 15 belediye başkanı daha AKP'ye geçecek

Ankara Belediyesi'ne operasyon! CHP'den ilk açıklama geldiAnkara Belediyesi'ne operasyon! CHP'den ilk açıklama geldi

ABB'ye 'konser' soruşturması! Gözaltılar varABB'ye 'konser' soruşturması! Gözaltılar var

Bahçeli'nin çağrısının ardından flaş çıkış! Tutuklu başkan Ahmet Özer'in mektubu gündem olduBahçeli'nin çağrısının ardından flaş çıkış! Tutuklu başkan Ahmet Özer'in mektubu gündem oldu

Son Haberler
Bozkurt Konutları'nın tapuları tescil edildi
Bozkurt Konutları'nın tapuları tescil edildi
TEM'de korkunç kaza! Savrulan minibüs tekerlekli sandalyeli kişiye çarptı
TEM'de korkunç kaza! Savrulan minibüs tekerlekli sandalyeli kişiye çarptı
Sebahat Demir’den yarı maraton koşusunda büyük başarı
Sebahat Demir’den yarı maraton koşusunda büyük başarı
Vali Sözer kapalı pazarı ziyaret etti
Vali Sözer kapalı pazarı ziyaret etti
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı