28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

IMF İngiltere'yi yakından izlemeye aldı

İngiliz hükümetinin 45 milyar Sterlinlik vergi indirim paketi açıklamasının ardından dolar karşısında 1.0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmesinin akabinde IMF'den açıklama geldi. IMF, 'hedefe yönelik olmayan büyük paketlerin' önerilmediğini belirtti.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 01:25
Takip Et

IMF Sterlindeki değer kaybı ardından İngiltereyi izlemeye aldı

IMF İngiltere'yi yakından izlemeye aldı
+
Aa
-

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izlediklerini ve yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirterek, yüksek enflasyon göz önüne alındığında büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketleri önermediklerini bildirdi.

İngiliz hükümetinin 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim paketini duyurmasının ardından IMF'den açıklama geldi. IMF sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz ve yetkililerle birlikte çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"HEDEFE YÖNELİK OLMAYAN PAKETLER ÖNERMİYORUZ"

Ülkede açıklanan büyük mali paketin, ailelerin ve işletmelerin enerji şokuyla başa çıkmalarına yardımcı olmayı, vergi indirimleri ve tedarik önlemleri yoluyla büyümeyi artırmayı amaçladığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, ancak maliye politikasının para politikasına zıt amaçlarla işlememesinin önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İngiltere dahil birçok ülkede yüksek enflasyon baskısı göz önüne alındığında, bu noktada büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketler önermiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu önlemlerin muhtemelen eşitsizliği artıracağı belirtilen açıklamada, 23 Kasım bütçesinin İngiliz hükümetine daha hedefe yönelik destek sağlamanın yollarını düşünmesi ve özellikle yüksek gelirlilere fayda sağlayan vergi önlemlerini yeniden değerlendirmesi için bir fırsat sunacağı kaydedildi.

İNDİRİM PAKETİ PARA BİRİMİNİ VURDU

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçen cuma, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını duyurmuştu. İngiliz hükümetinin 45 milyar Sterlinlik vergi indirim paketi para birimini vurdu. İngiliz sterlini, dolar karşısında 1.0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin güç kaybetmesine neden olmuştu. İngiliz sterlini, dün Asya piyasalarında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
1
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
2
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
3
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
4
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
5
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
6
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
7
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿850 bin kişiyi elektriksiz bırakan kasırga
﻿850 bin kişiyi elektriksiz bırakan kasırga
﻿850 bin kişiyi elektriksiz bırakan kasırga
﻿ IMF İngiltere'yi yakından izlemeye aldı
﻿ IMF İngiltere'yi yakından izlemeye aldı
﻿ IMF İngiltere'yi yakından izlemeye aldı
﻿Muğla’da korkutan deprem
﻿Muğla’da korkutan deprem
﻿Muğla’da korkutan deprem
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.