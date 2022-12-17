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IMF’den Mısır’a büyük kredi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır'a 3 milyar dolarlık kredi verilmesi teklifini dün onayladı. IMF, Mısır'dan dalgalı kur rejimine geçiş, özelleştirmeler ve faiz artışı istedi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 12:01
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IMF’den Mısır’a 3 milyar dolarlık kredi

IMF’den Mısır’a büyük kredi
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IMF, Mısır’a 3 milyar dolarlık kredi verilmesine dün onay verdi. Bloomberg, bu kredinin, zor durumdaki Mısır ekonomisi için kısmi rahatlama sağlayacağına işaret etti.

IMF İcra Kurulu’nun dünkü kararı sonrasında ilk aşamada Mısır’a kredinin 347 milyon dolarlık diliminin aktarılacağı belirtildi.

Mısır’da hazine, gelirlerinin yaklaşık yarısını faiz ödemelerine harcıyor. Bu durumun, önümüzdeki yıllarda da kamu finansmanı için zorluk yaratmaya devam etmesi bekleniyor.

Özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında artan emtia fiyatları, tahıl ve petrol ithalatçısı Mısır ekonomisini zorlamış, ülkeden bu yıl yaklaşık 22 milyar dolarlık yabancı portföy çıkışı olmuştu.

KÖRFEZ’DEN DE PARA GELECEK

IMF kredisinin ardından uluslararası ve bölgesel ortaklarından Mısır’ın yaklaşık 14 milyar dolarlık finansman sağlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkeleri, son dönemde Mısır’daki Sisi yönetimine toplamda 20 milyar dolarlık finansman sağlama taahhünde bulunmuştu.

Mısır’ın önümüzdeki 46 ayda 16 milyar dolarlık finansman açığı olacağı geçen ay Maliye Bakanı tarafından açıklanmıştı. IMF ve Körfez’den gelecek parayla bu açığın kapatılması planlanıyor.

IMF’NİN TALEPLERİ

400 milyar dolarlık milli gelire sahip Kuzey Afrika ülkesi, bu yıl iki kere devalüasyon kararı alarak para biriminin değerini düşürmüştü.

IMF, Mısır hükümetinden dalgalı kur rejimine geçmesini, sıkı para politikası uygulamasını ve özelleştirmeler talep etmişti.

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