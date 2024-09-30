Immobile coştu, Beşiktaş Kayserispor’a fark attı

Süper Lig’in 7. haftasının kapanışında Kayserispor ile Beşiktaş karşılaştı. Sağanak yağış altında ıslak zeminde başlayan maçın ilk dakikalarında Kayserispor, presle topu kaparak hızlı bir şekilde atağa kalkmaya çalıştı. Beşiktaş ise topa sahip olarak ara paslarla ceza sahasına girmeyi hedefledi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanatta topu alan Rashica’nın ceza sahasına gönderdiği topa Immobile’den önce savunma müdahale etti. Ceza sahasının ortasında topu alan Joao Mario, şut çekmeye çalışsa da savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı ancak karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi.

Siyah beyazlılar ilk 10 dakikanın ardından tempoyu artırarak oyunda kontrolü eline geçirdi. Kayserispor ise rakibinin arkada bıraktığı geniş alanları kullanmayı çalışsa da savunmaya takıldı.

Maçta 14 dakika geride kalırken Kayserispor, Beşiktaş’a karşı topla oynamada yüzde 52 ile öndeydi. Beşiktaş’ın topla oynama oranı yüzde 48 oldu.

15. dakikada sağ kanattan Rashica’nın ceza sahasına yaptığı ortada kaleye yakın bir yerde topla buluşan Rafa Silva’nın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 17. dakikada ise ceza sahasında topla buluşan Morte’nin şutu kaleci Mert Günok’un üstüne gitti.

ÜST ÜSTE FIRSATLAR KAÇTI

21. dakikada ceza sahasına top sürerek giren Boao Morte’nin şutunu kaleci Mert rahatça kurtardı.

Dakikalar 22’yi gösterdiğinde Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ndour’un ceza sahasına yolladığı topla uzak direkte buluşan Muçi’nin bekletmeden vurduğu şut üstten dışarı çıktı. 24. Dakikada Beşiktaş net bir pozisyonu değerlendiremedi. Rafa Silva’nın pası ile topla buluşan Immobile’ninj uzak direğe vurduğu plase az farkla dışarı çıktı.

Beşiktaş’ın üst üste kaçırdığı fırsatlar sonrası maçta tempo düştü ve ilk yarı sonuna kadar maç düşük tempoda devam etti.

Maçın 38. dakikasında Bourabia’nın ceza sahası dışından şutu farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı. 42. dakikada ise Nazon’un şutu savunmadan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

RAFA SİLVA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Beşiktaş, maçın ikinci yarısının başlarında gole çok yaklaştı. 48. dakikada topla hızla ceza sahasına doğru ilerleyen Rafa Silva’nın ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu kaleci Bilal’in müdahalesi ile dışarı çıktı. Bu şut, Beşiktaş’ın kaleyi bulan ilk şutu oldu.

BEŞİKTAŞ SONUNDA GOLÜ BULDU

Siyah beyazlılar aradığı golü Gedson Fernandes ile buldu. Maçın 55. Dakikasında orta sahada yaptığı pres sonucu topu kapan Gedson Fernandes, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Portekizli yıldız, şık bir vuruşla topu ağlara yollayarak takımını öne geçiren golü attı.

Beşiktaş, golün ardından ataklarına devam etti. 61. Dakikada Gedson Fernandes’in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Bilal’de kaldı.

Gedson Fernandes geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve 64. dakikada yerini Onana’ya bıraktı. Öte yandan aynı dakikada Semih Kılıçsoy, Muçi’nin yerine oyuna girdi. 5 dakika sonra ise derin ara pasla topun sahibi olan Rafa Silva’ya kaleci Bilal engel oldu ve net bir pozisyonu önledi.

Golden sonra tempo zaman zaman düşerken Beşiktaş’ın oyundaki üstünlüğü devam etti.

ÇOK İLGİNÇ BİR POZİSYON YAŞANDI

Karşılaşmanın 71. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Kale vuruşunda kaleci Bilal topu yanındaki Kartal’a verdi. Kartal ise topa eliyle müdahale edince Beşiktaşlı oyuncular pozisyona itiraz etti ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi. Pozisyona itiraz eden yedek kaleci Ersin sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ FARKI 2’YE ÇIKARDI

Beşiktaş maçın 75. dakikasında penaltı kazandı. Rashica’nın ceza sahası içinde yerdiği kaldığı pozisyonda maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile topu ağlarla buluşturarak farkı 2’ye çıkardı. İtalyan golcü böylece siyah beyazlı formayla ilk kez bir deplasman maçında gol attı.

PENALTI İPTAL OLDU

Maçın 83. dakikasında ceza sahası içinde Immobile’nin yerde kaldığı pozisyonda siyah beyazlı oyuncular penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi. Atağın devamında ise Paulista ve Udokhai’nin arasında kalan Nazon yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan ilk önce penaltı kararı verdi. Ancak VAR’ın tavsiyesi sonrası pozisyonu izleyerek kararı iptal etti. Maçın hakemi Udokhai’nin müdahalesinin rakibine yönelik bir faul olmadığına hükmetti.

BEŞİKTAŞ FARKI 3’E ÇIAKRDI

Beşiktaş tartışmalı pozisyonlar sonrası farkı 3’e çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Immobile kafa vuruşu ile topu ağlara yollayarak farkı 3’e çıkardı. Kayserispor maçın son bölümünde net fırsatlar yakalasa da kaleci Mert’i geçmeyi başaramadı.

Beşiktaş, 12 dakikalık uzatmanın sona ermesi ile maçı 3-0 kazandı.