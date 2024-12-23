İmralı DEM Parti görüşmesi ne zaman? Sezai Temelli'den açıklama

DEM Parti'den, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yapılan başvuruya ilişki yeni açıklama geldi. Grup Başkanvekili Sezai Temelli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli’den DEM Parti, İmrali görüşmesi ile ilgili flaş açıklama

Bakan Tunç'tan İmralı açıklaması

İmralı ziyaretine ilişkin soruları yanıtlayan Temelli, henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Bir gazetecinin İmralı'yı ziyaret taleplerine ilişkin sorusu üzerine, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil. Bize dönüş olursa bunu hemen basınla, kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu değil.

Tabii çeşitli yorumlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor hatta MHP Genel Başkanı da bu konuda açıklama yapıyor, beklentilerini dile getiriyor ama resmi bir dönüş hala söz konusu olmadı" diye cevap verdi.