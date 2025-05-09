İmralı Heyeti ile görüşmüştü! Perinçek ayrıntıları ünlü yazara anlattı

Ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısına kadar uzandı.

Birçok görüşmenin ve açıklamanın yapıldığı bu dönemde dikkat çeken bir buluşma gündeme geldi.

Abdullah Öcalan ile iktidar arasındaki görüşme trafiğini yürütün DEM Parti İmralı Heyeti, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile buluşma gerçekleştirdi.

Heyetteki isimlerden hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Perinçek'e Öcalan'ın ABD ve İsrail uyarısını anlatmıştı. Önder, Öcalan'ın kendilerini öldüreceğine dair bilgilerini, Perinçek'e de aktarmıştı.

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NEFES gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Perinçek ile görüşerek buluşmanın ayrıntılarını aldı.

"SİZİ İSRAİL VE AMERİKA ÖLDÜREBİLİR"

Perinçek ile telefonda görüştüğünü ve konuşmayı aktaran Erkin, yazısında "Perinçek o günü anlattı. Öcalan’ın sözünden bahsetti (Önder): ‘Öcalan bana ve Pervin Buldan’a şu cümleleri kurdu: Sizi İsrail ve Amerika öldürebilir. Onların hedefisiniz. Çünkü bu süreç Amerika ve İsrail’e karşı, onun planlarını bozan bir süreç.’ Telefonundan düzeneği gösterdi. Arabanın lastiğini kesen bir düzenek. Bunu devlete ilettiklerini anlattı, araştırıldığını söyledi" ifadelerine yer vardi.

Yazı şöyle devam etti:

Çok bilgiler verdi süreçle ilgili. ‘Şu anda PKK kongresi toplandı, toplantı yapıyorlar’ dedi. Aydınlık’ın önceki günkü haberi ‘PKK kongresi nisan ayı içerisinde toplandı’ haberi doğru. 15 Nisan’da bu bilgiyi verdi Sırrı Süreyya. Oralarda kurcalamadım, yeni bilgi almaya çalıştım. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarına da bakarsanız, ‘Toplantı olsun demiyor, ilan edecekler’ diyor. Devlet de bu durumu biliyor.”

"Siz ilk başta bu sürecin karşısındaydınız. Sonra bu fikriniz değişti. Ne oldu?"

Vatan Partisi lideri dedi ki: “İki süreç var. Birincide PKK’yı muhatap yapan, onu Meclis kürsüsüne çıkartan bir gelişmeydi. Meclis’in kürsüsüne çıkardığın zaman o süreç baltalanmış oluyor. Buna karşı çıktım. Sağlıklı çıkış Öcalan’ın çağrısıydı ve çağrı gelince başka bir süreç başlamış oldu. Devlet Bahçeli olumlu bir rol oynuyor.

AF DIŞINDA BİR ÇÖZÜM YOK

Bir nokta daha var: Af dışında bir çözüm yok. İnfaz düzenlemesiyle bu iş çözülmüyor. Çünkü infaz hüküm verildikten sonra olur. İlk önce hapis cezası alacaklar ki indirim olsun vs… 10 binin üzerinde kişinin yargılanması, hüküm giymesi yıllar alır. Bunun af dışında hiçbir çözümü yok. Orada önemli bir stratejik hedef koydu Abdullah Öcalan. Diyor ki kongreye: ‘Devletle ve toplumla bütünleşmek için silah bırakacaksınız.’ Devlet kim, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Toplum kim? Türk Milleti. Bu stratejik bir açıklama. 200 yıllık Türk Devrimi’nin noktasını koyan olay. Türkler ve Kürtlerin kaynaşması olayı. Dolayısıyla hükümet aftan bahsedemiyor, muhalefetin durumu ortada. Ortam zehirlenmemeli ve süreç heba olmamalı, Yazık olur.

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