İmralı’da sürpriz buluşma! Saldırının olduğu an derin konular konuşuluyordu...

MHP Genel Başkan’ı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında terörist başı Abdullah Öcalan için, “Öcalan gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkı için başvurusunu yapsın" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamanın ardından DEM Parti'nin İmralı'ya gideceği öne sürüldü. DEM Parti iddiaları yalanlamıştı. Ancak Türkiye gazetesinin AKP kaynaklarından aldığı bilgiye göre, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın İmralı’ya gitme talebi de kabul gördüğü belirtildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Öcalan’ın dün Abdullah Öcalan’la görüştüğünü açıkladı.

BAHÇELİ’DEN ÖCALAN ÇAĞRISI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında Öcalan çağrısında bulunmuştu. Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" diyerek, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'a bir kez daha çağrıda bulunmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Öcalan'a ikinci çağrı: Gelsin Meclis'te konuşsun

DEM PARTİ YALANLAMIŞTI

Bahçeli’nin çağrısı sonrasında pek çok kulis bilgilerinde Abdullah Öcalan’ın yeğeni Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan için İmralı’ya izin çıktı iddiasını gündeme getirmişti. Ancak iddialara ilişkin DEM Parti kaynakları yalanlama getirmişti.

YEĞEN ÖCALAN BAŞVURU YAPMIŞTI

Ömer Öcalan, 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak Abdullah Öcalan ile görüşme talebini iletmişti. Ömer Öcalan başvurusunu aile adına yapmış ve “Yeğen olarak 16 Ağustos 2024 tarihinde sayın Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

DÜN ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Fakat Türkiye Gazetesi’nin AK Parti kaynaklarına göre; Öcalan’ın yeğeni, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın İmralı’ya gitme talebi de kabul gördüğü belirtildi. Öcalan’ın dün Abdullah Öcalan’la görüştüğü öne sürüldü. Ancak bu görüşmenin Bahçeli’nin açıklamaları ile aynı döneme denk gelmesinin ‘tesadüf’ olduğuna vurgu yapıldığı aktarıldı. MHP liderinin, Öcalan çıkışını Cumhurbaşkanının bilgisi dâhilinde yaptığını belirten AK Parti kaynakları “Bahçeli duvarları yıktı, ezberleri bozdu” ifadelerini kullandı.

43 YIL SONRA BİR İLK!

Sarayın derin kulağı Abdulkadir Selvi, Öcalan’la 43 ay sonra ilk görüş gerçekleştiğini açıkladı. Selvi, "Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, dün İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşme yaptı. DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, dün İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüştü" dedi. Saat 11.00’de başlayan görüşmenin öğleden sonra devam ettiği aktarılırken, görüşmenin 2 saat sürdüğü belirtildi.

PKK SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Dün, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) PKK terör örgütü saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 şehit ve 22 yaralı olduğu bakanlık tarafından açıklanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı hainler ise etkisiz hale getirildi.

Erkek teröristin kimliği belli oldu. TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristler PKK'lı çıktı