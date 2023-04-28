Imran Khan mahkemeye kurşun geçirmez kalkanlarla getirildi

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan, mahkemeye çevresi kurşun geçirmez kalkanlarla sarılı bir şekilde getirildi.

Imran Khan mahkemeye kurşun geçirmez kalkanlarla getirildi

Pakistan’da eski Başbakan Imran Khan halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemeye giderek kefalet başvurusunda bulundu. İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından Khan’a 3 Mayıs'a kadar 100 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 6 bin 850 lira) geçici kefalet verildiği açıklandı. Verilen karara ek olarak Eski başbakanın her mahkemeye katılması gerektiği ifade edildi.

Daha önce silahlı saldırıya uğrayan Khan için mahkemeye giderken yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri tarafından çevresi kurşun geçirmez kalkanlarla sarılan Khan’a yüzlerce destekçisi eşlik etti.

KHAN’A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski Pakistan Başbakanı Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de Lahor’dan başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında bir saldırgan tarafından ateş açılması sonucu Khan bacağından yaralanmıştı. Saldırıda toplam 10 kişi yaralanmış, bir kişi de hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Imran Khan hükümeti, geçtiğimiz yılın Nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü. Görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanan Khan hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart'ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı. (İHA)

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