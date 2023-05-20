Imran Khan'ın evine polis baskını

Pakistan'da polis, eski Başbakan Imran Khan'ın Lahor'daki evine baskın düzenleyerek arama yaptı.

Imran Khan'ın evine polis baskını

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın geçici kefaletle iki haftalık serbest bırakılma kararının ardından ülkede sular durulmuyor.

Polis, Khan’ın Lahor’daki Zaman Park semtinde bulunan evine baskın düzenleyerek arama yaptı. O esnada Khan destekçileri evin bulunduğu alana gelerek polisin arama çalışmalarına engel olmaya çalıştı. Polis ile Khan destekçileri arasında arbede yaşandı. Khan’ın evinde arama yapılması için belge istendiği ,polisin ise belgeleri göstermediği için kimseyi gözaltına alamadığı ifade edildi. Pakistan hükümeti çarşamba günü Khan’ın evinde yaklaşık 40 kişinin evinde saklandığını iddia etmiş ve saklanan kişilere 24 saat içinde teslim olmalarını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Pakistan’da 9 Mayıs'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan Imran Khan İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından 12 Mayıs'ta 2 haftalık geçici kefaletle serbest bırakılmış, Khan'ın serbest bırakılma kararı hükümet destekçilerini kızdırmıştı. (İHA)

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