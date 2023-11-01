İmza benim değil dedi 20 yıllık evliliği iptal edildi. Tekirdağ'da eşine az rastlanılacak olay

Tekirdağ'da bir kadın, 20 yıllık bir evli olduğu eşine boşanma davası açtı. Koca ise, "Nikâh defterine atılan imza benimkisi değil" diyerek evliliğin iptali için karşı dava açtı. Kocanın talebi, mahkeme tarafından kabul edildi ve ikilinin evlilikleri düştü.

İmza benim değil dedi 20 yıllık evliliği iptal edildi. Tekirdağ'da eşine az rastlanılacak olay

Show Haber’den Emre Kol'un haberine göre, Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan kadın, 20 yıldır kendisine şiddet uyguladığını söylediği eşine boşanma davası açtı.

Adam ise iki çocuğunun annesi olan kadınla evliliğinin geçersiz olduğunu savundu ve evliliğin iptali için karşı bir dava açtı. Mahkemeden gelen karar ise kendisini şaşkına çevirdi.

İddiaya göre; 20 yıl önce damat geç kalıp nikah törenini kaçırdı, bu nedenle yerine imza atmak için babası devreye girdi. Öte yandan nikâh sırasında yaşı tutmadığı için gelin de imza atamadı ve onun yerine de babası imza attı.

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Çerkezköy’deki mahkeme de boşanma ve iptal davalarını birleştirdi ve imzanın erkeğe ait olmadığını tespit ederek nikahı iptal etti. Kararı gözden geçiren istinaf mahkemesi “İmza evlilikte temel unsur değil” kararını vererek dosyayı yerel mahkemeye geri gönderse de, aile mahkemesi Yargıtay içtihatlarına rağmen evliliğin iptali kararında direndi.

"BENİM BÜYÜK HAK KAYBIM OLUŞTU"

Kadın, süreçle ilgili olarak “Ben 20 yıl boyunca başka biriyle yaşamadım. Mahkeme bu iddiayı kabul ederek evliliği yok saydı. Eşim evlilik cüzdanındaki imzanın da benim olmadığını ileri sürerek evliliği reddetti. Benim büyük hak kaybım oluştu. Evliliğimin yok sayılmasını kabul etmek istemiyorum" diye konuştu.

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