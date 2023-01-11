Galatasaray'dan Amatör Lig'e. İmzayı attı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'un tecrübeli kanat oyuncusu Yiğit Gökoğlan, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Çeşme Belediyespor'a transfer oldu.

Manisaspor'da başladığı kariyerinde Süper Lig'de Galatasaray dahil birçok kulüpte forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, futbola amatör kategoride devam edecek.

Çeşme Belediyespor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 10'uncu Grup'ta ilk yarıyı 24 puanla dördüncü sırada tamamlamıştı.

GALATASARAY KARİYERİ

Ocak 2012'de Manisaspor'dan Galatasaray'a 2.5 milyon Euro'luk bonseğrvis bedeliyle transfer olan Yiğit Gökoğlan, Sarı Kırmızılılar'da fazla forma şansı bulamadı.

Orta saha, daha sonra Orduspor, Eryicesspor ve Akhisar Belediyespor'a kiralık gönderildi. 2014-15 sezonunun ilk yarısını Galatasaray A2 takımıyla geçiren Yiğit Gökoğlan, Engin Baytar ile arabasın içerisinde paraları saçarken çektiği video ile gündeme oturmuş; devre arasında da Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı feshederek Akhisar Belediyespor'a imza atmıştı.