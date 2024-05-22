İnan Kıraç dayanamadı

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

Geçtiğimiz Pazar günü RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 10 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın hemen ardından kameralar karşısına çıkan Galatasaray eski başkanı Adnan Polat yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın işi ciddiye alması gerekiyordu. Bu kadar taraftar toplanmış. Milyonlar bekliyor. Daha çok mücadele etmelilerdi. 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe çok daha iyi oynadı. Tebrik ediyorum" dedi.

İNAN KIRAÇ RAHATSIZ OLDU

Adnan Polat’ın derbi sonrası yaptığı bu açıklamanın Galatasaray camiasında rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

Galatasaray Eğitim Vakfı’nın Başkanı olan İnan Kıraç, Polat’ın mevcut başkandan önce kameralar karşısına geçmesinin yanlış olduğunu Dursun Özbek’e bildirdi.

İnan Kıraç’ın ayrıca Polat'ın Futbol Takımı ve Florya projesiyle ilgili düşüncelerini kulüp içerisinde değil de kameralar karşısında söylemesini yanlış bulduğu iddia edildi.

FLORYA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Adnan Polat Florya projesi için, "Florya ile ilgili bir sürü rakam söyleniyor. Ben inşaat işindeyim, aile şirketim 70 senedir bu işte. Bir arazinin imar durumu belli olduktan sonra onunla ilgili fizibilite 3 dakika sürer. Konuşulan rakamlara bakıyorum, bazı arkadaşlar başka dünyalarda yaşıyor. Dursun Başkan'a Florya için birebir yardım ediyor. Bir oyum var, Dursun Başkan'a vereceğim. Çok uğraştı Florya için, ben de uğraştım" demişti.