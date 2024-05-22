Bursaspor'un borcunu sildiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor'un borcunu sildiler
Bursaspor'da forma giyen Berat Altındiş ve Ertuğrul Kurtuluş'un, kulüple olan alacaklarından vazgeçtiler.

Buna karşılık Yeşil - Beyazlı kulüp, iki futbolcunun transfer olacakları takımlardan yetiştirme bedeli talep etmeyeceğini açıkladı.

Böylece 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek olan bu iki oyuncunun yeni takımları, Bursaspor'a yetiştirme bedeli ödemek zorunda kalmayacak.

Pazar günü yapılacak olan kongrede tek aday olarak Enes Çelik'in yer alacağı ve yönetimin, sözleşmesi biten iki oyuncuyla yeni bir anlaşma yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Ancak, her iki oyuncunun da takımdan ayrılma olasılıkları oldukça yüksek görünüyor.

Forvet pozisyonunda oynayan Berat Altındiş, şimdiye dek Bursaspor ile 84 maçta yer alarak 16 gol atma başarısını gösterdi.

Defansın merkezinde oynayan Ertuğrul Kurtuluş ise, takımı adına 71 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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