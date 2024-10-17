İnanması zor bir olay! Baza üzerine düştü öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnanması zor bir olay! Baza üzerine düştü öldü

Şişli’de bir kadın temizlik yapmak için açtığı bazanın üzerine düşmesi sonrası hayatını kaybetti

Şişli'de bir kadın temizlik yaptığı sırada açtığı bazanın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Burcu E.'nin (43) cenazesi bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi'ndeki binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre satış müdürü olduğu öğrenilen Burcu E.(43) temizlik yapmak için bazayı açtı. İçindeki eşyaları çıkardığı sırada baza üzerine düştü. Durumu fark eden aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Burcu E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burcu E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cenaze işlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi. Burcu E.'nin cenazesi Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.(DHA)

İnanması zor bir ölüm! Baza üzerine düştü öldü

İnanması zor bir ölüm! Baza üzerine düştü öldü

İnanması zor bir ölüm! Baza üzerine düştü öldü

İnanması zor bir ölüm! Baza üzerine düştü öldü

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