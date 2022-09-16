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İndirimli telefon izdihamı. Vatandaşın elinden silah zoruyla telefonu aldılar

Ordu’da açılışa özel indirim yapan bir mağazanın fiyatlarını duyan müşteriler izdihama sebep oldu. Açılışta Samsun’dan gelen bir müşteri, aldığı cep telefonunun kendisinden silah gösterilerek alındığını iddia etti.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 22:45
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İndirimli telefon izdihamında silahlar çekildi

İndirimli telefon izdihamı. Vatandaşın elinden silah zoruyla telefonu aldılar
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Altınordu ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Akyazı Mahallesi'ndeki, ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda geceden kuyruk oldu. Bazı vatandaşlar çevre il ve ilçelerden gelip, geceden beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere adeta hücum etti. Kimileri ise kendi aralarında ürün kapma yarışına girdi.

İndirimli cep telefonu, fritöz, robot süpürge gibi ürünleri almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 15 bin liralının üzerinde olan cep telefonunu 10 bin liraya satın almak için büyük koşuşturma yaşandı.

Bu esnada cep telefonunun barkodunu almayı başaran ve Samsun’dan kampanya için geceden gelen Mustafa Öztürk isimli bir kişi, iddiaya göre kendisine silah göstererek "Ben bekçiyim" diyen bir kişi tarafından telefona el konuldu. Elinden cep telefonu barkodunun zorla alındığını ileri süren şahıs, şikayette bulunacağını söyledi.

“BEKÇİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN KİŞİ SİLAH ZORUYLA TELEFON FİŞİNİ ELİMDEN ALDI”

Öztürk, olayı şöyle anlattı: “Dün akşam saatlerinde geldim ve gece yarısından itibaren başlamaya başladım. Gündüz girdiğimiz kuyrukta, akşam gelen bazı kişilerin içerisinde bekçi olduklarını söyleyenler de vardı. Cep telefonunun birisini ben almayı başardım, ama elimden zorla aldılar. Üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, ‘yanındaki arkadaşının kafasına dayıyayım mı?’ dedi. Bu arkadaşların ikisi de Altınordu ilçesinde bekçi. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik tedbiri alınmamış. Hepsi üzerime çullandı.”

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİĞİ KULLANILARAK BUNUN YAPILMAMASI GEREKİYOR"

Olayı gören Mutlu Öztürk, “Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ama o esnada bizim üzerimize de çullandılar. Olay anının görüntüleri de mevcut, tanıklarımız da var. Sadece bu olay burada kalmamalı. Resmi görevde olmasa bile bir bekçinin böyle bir tehditte, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görev kimlikleri ile yapılmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

 

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