İneğin kuyruğu kurt saldırısında kopmuştu. Şimdi kuyruğu var.

İHA'nın haberine göre, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hacı Abdullah Kışlası mevkisinde çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Serkan Karakuş ve eşi Münevver Kakakuş, kurt saldırısında yaralanıp kuyruğu kopan 10 yıllık ineklerini sağlığına kavuşturdu.

Karakuş çiftçi, sineklere karşı savunmasız kalan inek için iplerden yeni bir kuyruk ördü. Serkan Karakuş ‘Göğ inek’ diye seslendikleri ve kesmeye kıyamadıkları ineklerinin yeni kuyruğuna kısa sürede alışacağına inandığını açıkladı.

Serkan Karakuş, “İneğimizin durumuna çok üzülmüştük. Sineklerden acı çekiyorduk. Böyle bir çare düşündük. Elimizden bu kadar geldi. Püsküllü, boncuklu bir kuyruk yaptık” diye konuştu.