İnegöl'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Suriye uyruklu kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

KAYNAK: İHA
İnegöl'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı ve sınır dışı edildi.

Polis Ekipleri Adreslere Baskın Yaptı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin yaşadığı adresleri tespit etti. Süleymaniye ve Sinanbey Mahallesi’ndeki iki apartmana baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu 20 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların kimlik kontrolleri yapıldı.

Sınır Dışı Edildiler

Gözaltına alınan 20 kişinin yasal izinleri olmadığı belirlendi. Şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Burada yapılan işlemlerin ardından şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.

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