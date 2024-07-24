İnegöl’de kartla çalışan yol kenarındaki çeşme tepki çekti

Kaynak: Haber Merkezi
İnegöl’de kartla çalışan yol kenarındaki çeşme tepki çekti

Bursa İnegöl’ün Muratbey köyünde yol kenarındaki bir çeşmenin kartla çalıştığını gören vatandaş, su içemeyince isyan etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Muratbey köyünde, yol kenarındaki bir çeşmenin kartla çalışması, su içmek isteyen bir vatandaşın tepkisine neden oldu. Yolculuk sırasında susayan ve çeşmeden su içmek isteyen vatandaş, çeşmenin sadece kartla çalıştığını fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Vatandaş, çeşmeden su içemeyince öfkesini şu sözlerle dile getirdi: “Buradan su içen hayır duası edecekken ben su içemediğim için hepsine küfür ediyorum.” Bu sözlerle tepkisini dile getiren vatandaş, çeşmenin kartla çalışmasının büyük bir mağduriyet yarattığını belirtti.

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