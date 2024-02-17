İnegöl'deki kazada kahreden detay! Mert yarın askere gidecekti...

Kaza, bugün saat 14.30 civarında, Kurşunlu Mahallesi yolunda gerçekleşti. Selim Dutal (56) idaresindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, Mert Aydemir yönetimindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Aydemir, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan otobüs şoförü Dutal ile yolcular Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Ancak, Aydemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydemir’in, yarın askerliğe gideceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.