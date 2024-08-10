İnek bataklığa saplandı

Kaynak: İHA
İnek bataklığa saplandı

Batman merkeze bağlı Doluca köyü mevkiinde bataklığa saplanan inek köylüler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman merkeze bağlı Doluca köyü mevkiinde meydana geldi. Köy çıkışında merada otlayan inek bataklığa saplandı. Hayvanın sahibi ve çevredeki vatandaşlar, ineği çıkaramayınca Batman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler ineği bataklıktan çıkarmak için yoğun bir mesai harcadı. Bir saat süren çalışmaların ardından ekipler iş makinesinin yardımıyla ineği halat ile bulunduğu yerden çıkardı. Bataklıktan çıkartılan ineğin sahibi ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

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