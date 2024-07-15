İnek sütü mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024’ün ilk 5 ayında ticari işletmelerce toplanan inek sütü miktarında dalgalı bir seyir görüldü.

2024’ün ilk ayında 915 bin 522 ton inek sütü toplanırken, bu sayı şubatta 901 bin 485 tona indi.

Söz konusu miktar, martta, hızlı artışla 982 bin 322 tona çıktı, nisanda ise 961 bin 156 tona düşüş gösterdi.

Mayısta ise yükselişe geçen toplanan inek sütü miktarı, serinin açıklandığı 2010’dan beri aylık bazdaki en yüksek seviyesi olan 1 milyon 14 bin 789'u gördü.

Toplanan inek sütü miktarı 2023’ün aynı ayında 944 bin 714 ton olmuştu.