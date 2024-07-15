Türkiye’nin kuru domates ihracatı arttı

Kaynak: AA
Türkiye’nin kuru domates ihracatı arttı

Türkiye'nin kuru domates ihracatı 2024’ün ilk yarısında, 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 14 artışla 69 milyon 123 bin dolara çıktı.

Ege'nin verimli ovalarında yetişen ve güneşte kurutulan domatesler, işlemler sonrasında başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Daha çok makarna, pizza ve salatalarda tercih edilen kurutulmuş domateste ihracat hız kazanmaya devam ediyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye 2023 Ocak-Haziran döneminde 60 milyon 498 bin dolarlık kuru domates ihracı gerçekleştirdi.

2024’ün aynı döneminde ise ihracat 2023’e oranla yüzde 14 artarak 69 milyon 123 bin dolara yükseldi.

Kuru domates ihracatı, 20024’ün ilk 6 ayında 2023’ün aynı dönemine oranla miktar bazında ise yüzde 29 artışla 19 bin 453 tondan 25 bin 231 tona çıktı.

Söz konusu dönemde kuru domates ihracatında zirvede ABD bulunurken, bu ülkeyi İtalya ve Almanya izledi.

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