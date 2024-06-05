İnfaz koruma memurlarına yönelik terör saldırısı davasında karar

İzmir ve Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis araçlarına yapılan terör saldırıları sebebiyle yargılanan MLKP terör örgütü üyesi Gündoğdu, Bursa'daki eylemle ilgili dosya üzerinden cezalandırıldı.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilen davalarda karar duruşmasına, tutuklu sanık Gündoğdu ve 7 tutuksuz sanık, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Gündoğdu, son savunmasında suçlamaları reddetti ve beraat talebinde bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar da beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, dört tutuksuz sanığın beraatine hükmederken, D.S.K, K.Ö, ve R.İ isimli tutuksuz sanıkları "terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Cebrail Gündoğdu'ya, Bursa'daki saldırıyla ilgili olarak "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 23 kez 15 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 6 yıl 8 ay, "evrakta sahtecilik" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, Gündoğdu'nun İzmir'in Buca ilçesindeki olayla ilgili dosyadan beraatine karar verdi.

Olayın geçmişine bakıldığında, İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan bir servis otobüsünün geçişi sırasında bir çöp konteynerinde patlama meydana gelmiş ve 10 kişi yaralanmıştı. Bursa'da ise 20 Nisan 2022'de benzer bir olayda, infaz koruma memurlarını taşıyan bir servis aracının geçişi sırasında patlama olmuş, bir infaz koruma memuru şehit olmuş ve 23 ceza infaz kurumu personeli yaralanmıştı. Bu saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında, MLKP terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün kamplarında eğitim aldığı tespit edilen Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanmıştı. Gündoğdu ve ona yardım ettikleri iddia edilen 7 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, iki kentte devam eden davaların İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmesine karar vermişti.