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İnfitar suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen İnfitar suresi 19 ayetten oluşmaktadır. İnfitar suresi göğün yarılmasından söz ederek başlaması nedeniyle bu adı almıştır. İşte İnfitar suresinin Türkçe anlamı…

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:50
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İnfitar suresinin Türkçe anlamı nedir?

İnfitar suresinin Türkçe anlamı nedir?
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İnfitar suresi Mekke'de inmiştir. İnfitar suresi 19 ayetten oluşmakta olup göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır.

İnfitar suresinin manası "yarılmaktır"tır.

İnfitar suresinin konusu ise ahiret âlemidir.

İNFİTAR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Gök çatladığı vakit,

2- Yıldızlar döküldüğü vakit,

3- Denizler yarılıp akıtıldığı vakit,

4- Kabirlerin içi dışına getirildiği vakit,

5- Herkes neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir.

6- Ey insan! İhsanı bol Rabb'ine karşı seni aldatan nedir?

7- O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi.

8- Seni dilediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.

9- Hayır hayır, siz cezayı yalanlıyorsunuz.

10- Oysa üzerinizde koruyucular var.

11- Değerli yazıcılar

12- Onlar, siz her ne yaparsanız bilirler

13- Kuşkusuz iyiler nimet içindedirler.

14- Kötüler de cehennemdedirler.

15- Ceza günü ona girecekler.

16- Onlar o cehennemin gözünden kaçamazlar.

17- Ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?

18- Evet, bilir misin nedir acaba o ceza günü?

19-O gün, hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye sahip olamadığı gündür. O gün buyruk yalnız

Allah'ındır.

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