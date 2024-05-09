Diyarbakır'da PKK propagandası yapan teröristlere baskın. 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesi ve terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde olan yardım ve yataklıkla terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüpheli kişilerin yakalanıp adalete teslim edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda ilçede terör örgütü propagandası yapan 11 kişi tespit edildi. Eş zamanlı 10 adrese gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin ev ve iş yerlerinde 2 uzun namlulu tüfek, 1'i kurusıkı 2 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 156 fişek, 11 boş fişek, 6 cep telefonu, 7 sim kart, 1 flaş bellek ve 2 PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası bulundu. Şüpheli kişiler işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Öte yandan 5 şüpheli kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.