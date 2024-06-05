İngiliz çift Kapalıçarşı’daki gizli odaları ortaya çıkardı

İngiltere’de yaşayan Rebecca Barron ve sevgilisi Dave Chudley, Türkiye tatillerinde yaşadıkları ilginç deneyimleri Instagram’daki takipçileriyle paylaştı.

İlk önce İstanbul Kapalıçarşı’ya giden ikili, aynayla kamufle edilmiş gizli odalara girince gördüklerine inanamadı.

Dünyanın en lüks markalarına ait çanta ve gözlük gibi aksesuarları gören İngiliz çift, yaşadıkları deneyimi anlata anlata bitiremedi.

‘ÖNCE SATICININ GÜVENİNİ KAZANIN’

Adeta Paris’te bir tasarım mağazasını andıran gizli odalarda hem krallar gibi ağırlanan hem de en lüks markaları onda biri fiyata alarak muhteşem anlar yaşadıklarını anlatan çift, bu bölmelere girmek için satıcının güvenini kazanmak gerektiğini söyledi.

Satıcılar, Türkiye'nin sosyetik bir çok isminin ve sanatçısının kendi mağazalarından alışveriş yaptığını da söylemeyi ihmal etmedi.

MARKA SAATLER MERDİVEN ALTINDAN ÇIKTI

Kapalıçarşı’da bir çok benzer dükkana giden Rebecca Barron ve sevgilisi Dave Chudley, dünyanın en büyük ve pahalı saatlerini satan bir mağazaya da uğramayı ihmal etmedi.

Yüzbinlerce liralık saatler merdiven altındaki kapalı kapılar ardından çıkarılarak ikiliye satılmak üzere gösterildi.

İkiliye çanta ve gözlüklerin özelliklerini anlatan usta satıcıların aynı lüks mağazalardaki gibi ürünleri eldivenlerle tanıtması ise dikkat çekti.

BODRUM’DA DA 'ÇAKMACI' VARMIŞ!

Genç sevgililer daha sonra İzmir ve Bodrum’da da benzer dükkanlara giderek deneyimi yaşadı.

Turistlere özel olan gizli mağazalarda yüzlerce ‘çakma’ çanta ve ürün satıldığı ortaya çıktı.

İkilinin takipçileri gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kimi takipçi mağazaların adresini sorarken, kimi de Türklerin yaptığı ‘çakma’ işçiliği öve öve bitiremedi.

'Usta satıcılar' lüks çanta ve diğer ürünlerin sertifikalarını bile birebir kopyalamışlar.