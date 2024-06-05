İngiliz çift Kapalıçarşı’daki gizli odaları ortaya çıkardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Merve N. Güreş
İngiliz çift Kapalıçarşı’daki gizli odaları ortaya çıkardı

İngiliz çift tatil için Türkiye’ye geldi. Kapalıçarşı’da lüks markaların sahtelerini satan onlarca dükkanı gezip ‘çakmacıları’ ifşa etti.

İngiltere’de yaşayan Rebecca Barron ve sevgilisi Dave Chudley, Türkiye tatillerinde yaşadıkları ilginç deneyimleri Instagram’daki takipçileriyle paylaştı.

ekran-goruntusu-2024-06-04-164840.png

İlk önce İstanbul Kapalıçarşı’ya giden ikili, aynayla kamufle edilmiş gizli odalara girince gördüklerine inanamadı.

ekran-goruntusu-2024-06-04-164822.png

Dünyanın en lüks markalarına ait çanta ve gözlük gibi aksesuarları gören İngiliz çift, yaşadıkları deneyimi anlata anlata bitiremedi.

ekran-goruntusu-2024-06-04-164549.png

‘ÖNCE SATICININ GÜVENİNİ KAZANIN’

Adeta Paris’te bir tasarım mağazasını andıran gizli odalarda hem krallar gibi ağırlanan hem de en lüks markaları onda biri fiyata alarak muhteşem anlar yaşadıklarını anlatan çift, bu bölmelere girmek için satıcının güvenini kazanmak gerektiğini söyledi.

ekran-goruntusu-2024-06-04-164959.png

Satıcılar, Türkiye'nin sosyetik bir çok isminin ve sanatçısının kendi mağazalarından alışveriş yaptığını da söylemeyi ihmal etmedi.

MARKA SAATLER MERDİVEN ALTINDAN ÇIKTI

Kapalıçarşı’da bir çok benzer dükkana giden Rebecca Barron ve sevgilisi Dave Chudley, dünyanın en büyük ve pahalı saatlerini satan bir mağazaya da uğramayı ihmal etmedi.

ekran-goruntusu-2024-06-04-165238.png

Yüzbinlerce liralık saatler merdiven altındaki kapalı kapılar ardından çıkarılarak ikiliye satılmak üzere gösterildi.

ekran-goruntusu-2024-06-04-165254.png

İkiliye çanta ve gözlüklerin özelliklerini anlatan usta satıcıların aynı lüks mağazalardaki gibi ürünleri eldivenlerle tanıtması ise dikkat çekti.

ekran-goruntusu-2024-06-04-164642.png

BODRUM’DA DA 'ÇAKMACI' VARMIŞ!

Genç sevgililer daha sonra İzmir ve Bodrum’da da benzer dükkanlara giderek deneyimi yaşadı.

ekran-goruntusu-2024-06-04-165205.png

Turistlere özel olan gizli mağazalarda yüzlerce ‘çakma’ çanta ve ürün satıldığı ortaya çıktı.

ekran-goruntusu-2024-06-05-094721.png

İkilinin takipçileri gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ekran-goruntusu-2024-06-05-094800.png

Kimi takipçi mağazaların adresini sorarken, kimi de Türklerin yaptığı ‘çakma’ işçiliği öve öve bitiremedi.

ekran-goruntusu-2024-06-04-164758.png

'Usta satıcılar' lüks çanta ve diğer ürünlerin sertifikalarını bile birebir kopyalamışlar.

ekran-goruntusu-2024-06-04-164620.png

ekran-goruntusu-2024-06-04-164238.png

Son Haberler
Kazakistan'dan tarihi fark Spor
Kazakistan'dan tarihi fark
Yarım Çay satılıyor! Ağla Türkiye ağla Ekonomi
Yarım Çay satılıyor! Ağla Türkiye ağla
Altında neler oluyor? Ekonomi
Altında neler oluyor?
Aziz Yıldırım bıktı Spor
Aziz Yıldırım bıktı
Petrol fiyatlarında şok düşüş. Bizde indirimden haber yok Ekonomi
Petrol fiyatlarında şok düşüş. Bizde indirimden haber yok
Usta manavlar biliyor sadece bu sırları! Karpuz seçerken yapın asla kelek çıkmıyor İpucu
Usta manavlar biliyor sadece bu sırları! Karpuz seçerken yapın asla kelek çıkmıyor
Türkiye milleti sözü ağızdan kaçırma değil. Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli açıklaması Gündem
Türkiye milleti sözü ağızdan kaçırma değil. Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli açıklaması