Kapalıçarşı’nın gizli odalarını ortaya çıkardılar. Şimdi de o şehre gidiyorlar

Türkiye’ye tatile gelen İngiliz Rebecca Barron ve Dave Chudley, İstanbul Kapalıçarşı’daki gizli odalarda lüks markaların sahtelerinin nasıl satıldığını ortaya çıkarmıştı.

Bodrum ve İzmir’de de benzer deneyimler yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan ikilinin izlenimleri ‘Kapalıçarşı esnafı’nda büyük panik yarattı.

Büyük yankı bulan haberin ardından ikili, bir paylaşımda daha bulundu. İkili hakkında yaptığımız haberi Instagram sayfalarında paylaşan İngiliz çift, “Türk haberlerinde biz. Haftaya Antalya’dayız” notunu paylaştı.

İstanbul Kapalıçarşı’da aynayla kamufle edilmiş gizli odalara girince gördüklerine inanamayan Barron ve Chudley, bu mağazalardan nasıl alışveriş yapılması gerektiği, pazarlık tüyoları ve satıcının güvenini nasıl kazandıklarını da birer birer anlatmıştı.