İngiliz devinin soyunma odasını gizlice dinlemişler. Futbol dünyasını sarsan skandal

İngiltere’de ortaya çıkan bir skandal futbol dünyasını sarstı. Manchester United’ın Aston Villa ile golsüz berabere kaldığı maç öncesi İngiliz devinin soyunma odasının gizlice dinlendiği ortaya çıktı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Manchester United’ın deplasmanda oynadığı maçtan 2 gün önce Villa Park Stadı’ndaki soyunma odasına bir kişi gizlice dinleme cihazı yerleştirdi. Dinleme cihazı ile Teknik Direktör Erik Ten Hag’ın konuşmaların kaydedildiği öğrenildi. Ses kayıtları ortalığa yayılmasa da gelen bilgilere göre Hollandalı teknik adamın oyunculara verdiği bazı taktik bilgilerin duyulduğu anlaşılıyor.

SKANDALIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Manchester United’ın soyunma odasını dinleyen kişinin kimliği açıklanmazken en dikkat çeken nokta Manchester United taraftarı olmasıydı. Taraftarın, soyunma odasında konuşulanları merak ettiği için gizlice dinleme cihazı koyduğu öğrenildi. Dinleme cihazının uzaktan kontrol edilerek çalıştırıldığı öğrenilirken, şahsın maçtan 1 gün sonra stada giderek cihazı geri almaya çalıştığı öğrenildi.

İngiliz basını büyük güvenlik açığına dikkat çekerek Aston Villa’nın soruşturma başlattığını kaydetti.

Olayın nedeninin ise Manchester United taraftarının soyunma odasında nelerin konuşulduğunu merak etmesi olarak gösterildi.

KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Manchester United’da kötü gidiş sürüyor. İngiliz devi, Premier Lig’de tarihinin en kötü başlangıcını yaparken puan cetvelinde 14. sırada yer bulabildi. Manchester United, ligde Tottenham’a kendi evinde 3-0 mağlup olurken Aston Villa ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe’nin de rakibi olan İngiliz devi, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Porto ile 3-3 berabere kaldı.

Manchester United yönetiminin Teknik Direktör Erik ten Hag ile ilgili henüz bir karar vermemesi dikkat çekiyor. Yönetim, geçtiğimiz günlerde 6 saatlik toplantı yaparken bu toplantının konusunun Hollandalı teknik adam olmadığı konuşuldu. Ancak gelen bilgiler, toplantıda ten Hag’ın geleceğinin de konuşulduğu yönünde. Taraftarlar Hollandalı teknik adamın gönderilmesini isterken adaylar arasında Tuchel, Inzaghi ve Zidane gibi isimler yer alıyor.