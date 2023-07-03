İngiliz ekip Boey'e talip oldu. Teklif ettikleri rakama Galatasaray cevap verdi

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezona hazırlanıyor. Transfer edilecek oyuncular üzerinde yoğunluk olsa da gidecek oyuncular da merak konusu oldu.

Sağ bek mevkisinde görev yapan ve Okan Buruk'un gözdesi haline gelen Sacha Boey için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.

Sabah'ın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Boey'e talip oldu.

12 milyon euro öneren Ada ekibine Galatasaray'ın cevabı ret oldu.

Sacha Boey, Galatasaray'da geçen sezon 33 maçta görev aldı ve 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.