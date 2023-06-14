İngiliz ekonomisi büyüdü

İngiliz ekonomisi, hizmet sektörünün katkısıyla nisanda yüzde 0,2, son 3 aylık dönemde de yüzde 0,1 büyüdü.

İngiliz ekonomisi büyüdü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, nisan ayındaki büyümenin itici gücü hizmet sektörü oldu. Hizmet sektörü, marttaki yüzde 0,5 daralmanın ardından nisanda yüzde 0,3 büyüme gösterdi.

Tüketiciye yönelik hizmetlerde üretim, marttaki yüzde 0,8'lik düşüşün ardından nisanda yüzde 1 arttı.

İngiltere'de üretim ve inşaat sektörleri ise nisanda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,6 daraldı. Söz konusu sektörler martta sırasıyla yüzde 0,7 ve 0,2 büyüme kaydetmişti.

Böylece İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 0,2 büyürken, bu oran son 3 aylık dönemde yüzde 0,1 olarak kayıtlara geçti. Martta ekonomi, aylık bazda yüzde 0,3 daralmıştı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, nisanda hizmet sektöründeki büyüme, araç satışlarındaki artış ve eğitim sektöründeki grevlerin kısmen yavaşlamasıyla ekonominin marttaki daralmanın ardından toparlandığını kaydetti.

Bu iyileşmelerin sağlık, bilgisayar üretimi, ilaç sanayi, inşaat ve emlak sektöründeki zayıf performansın etkisiyle dengelendiğini ifade eden Morgan, "Son 3 ayda ise ekonomi ağırlıklı olarak inşaat sektörlerindeki hareketlilikle kısıtlı büyüme kaydetti. Bu dönemde hizmet sektörü, kısmen grevler nedeniyle büyümeyi aşağı çekti." değerlendirmesinde bulundu.(AA)

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
Karabasan nedir. Neden REM uykusuna geçerken insanı yakalar. Karabasan görürken yaşanan durum nedir Güncel
Karabasan nedir. Neden REM uykusuna geçerken insanı yakalar. Karabasan görürken yaşanan durum nedir
Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü Spor
Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü
CHP’li Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin Ekonomi
CHP’li Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı Güncel
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Ünlü ekonomist yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı Ekonomi
Ünlü ekonomist yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı
Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı Sağlık
Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı
Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu Spor
Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu