İngiliz karbonatının vücutta neler yaptığını biliyor musunuz

İngiliz karbonatının vücuda verdiği yararlar dikkat çekti. Kanser hücrelerinin vücuttan atılmasına katkı sağlayan İngiliz karbonatının faydaları ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İngiliz karbonatının vücutta neler yaptığını biliyor musunuz

Editör: Ali Öncü

Kanser hücrelerinin vücuttan atılmasına katkı sağlayan İngiliz karbonatının faydaları dikkatlerden kaçmadı.

İngiliz karbonatının vücuda verdiği yararlar dikkat çekti.

İşte o yararlar…

-İngiliz karbonatını suya karıştırınca bir çay kaşığı suyun PH değeri yükseliyor. İngiliz karbonatı aynı zamanda bedenimize toksit atık zehir kimyasal madde varsa bunları temizler.

-İngiliz karbonatını içildiği zaman bedeninizde kanser hücreleri varsa İngiliz karbonatı bunları ölmesine sebep olur. Çünkü tuz tuzu sevmez.

-Kadınlar kaya tuzuyla yüzünü yıkadıkları zaman cilt gerginleşir. Yüzünde sivilce varsa yok olur gençleştirme özelliğine sahiptir.

-Mide yanmasını ve hazımsızlığı hafifletir

-Ağız sağlığını destekler

-Cilt tahrişlerini hafifletir

-Koku gidermede etkilidir

-Doğal temizlik maddesi olarak kullanılır

-Böcek ısırıkları ve arı sokmalarından kaynaklanan kaşıntıların giderilmesini sağlar.

-Ciltte yer alan kirlerin ve ölü derilerin temizlenmesinde etkilidir

-Cilt gözeneklerini temizleme özelliği sayesinde sivilce ve siyah noktaları azaltır

-Koltuk altı bölgesinde kullanıldığında teri ve kökü kokuyu bastırır.

-Nemlendirici bir ürün ile beraber kullanıldığında cildin nemlenmesini sağlar

-Ciltte oluşan lekelerin ve pigmentasyon sorunlarının görünümünü azaltır.

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İNGİLİZ KARBONATI NEDİR?

Sodyum bikarbonat (NaHCO3) olarak da anılan İngiliz karbonatı, mutfakta, temizlikte ve sağlık alanında kullanılan, hafif tuzlu ve alkali bir tada sahip olan beyaz bir kimyasaldır.

İngiliz karbonatı, hamurun kabarmasına yardımcı olmak için sirke, limon suyu veya yoğurt gibi asidik bileşenler içeren tariflerde yaygın olarak tercih edilir. Bunun nedeni mayalanma özelliklerine sahip olmasıdır. Bunun yanında İngiliz karbonatı doğru oranlarda kullanıldığında midede asit dengeleme, koku giderme ve leke çıkarma özellikleri bulunur.

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