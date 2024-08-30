İngiliz milyarderin öldüğü tekneyi yapan firma insan hatasından battığını düşünüyor

İtalya’nın Palermo kentinde demirliyken şiddetli fırtına nedeniyle batan Bayesian adlı süper yatta İngiliz milyarder Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası tekneden aralarında mürettebatın da olduğu 15 kişi kurtarılmıştı.

Kaza sonrası 56 metrelik süper yatın demirliyken nasıl battığı merak konusu oldu. Kıyıdan sadece 300 metre mesafede demirliyken batan tekneyi üreten şirketten konuyla ilgili açıklama geldi.

Milyarlık süper yat fırtınada battı. İngiliz milyarder kızıyla birlikte kayıp

Bayesian'ın üreticisi Perini Navi'nin sahibi olan İtalyan Deniz Grubu'nun CEO'su Giovanni Costantino, teknenin insan hatasından kaynaklı olarak batmış olabileceğini söyledi. Costantino "Batış haberini okuduğumda ilk aklıma gelen, teknenin yönetimiyle ilgili bir sorun olduğu ya da gövdenin bir kayaya çarpmış olabileceğiydi. Ancak yolcular gemide yüksek bir ses duymadıklarını beyan ettiklerinde, bu da yatın bir resif ile çarpıştığı anlamına gelirdi, yatın açık bırakılan bir kapak nedeniyle su aldığını fark ettim. Aksi takdirde batamaz" dedi.

Kaza sonrası İtalya’da açılan soruşturmada aralarında süper yatın kaptanının da olduğu 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak soruşturma henüz bir davaya dönüşmedi.

2008 yılında inşa edilen süper yat İngiliz milyarder Mike Lynch tarafından 2014 yılında satın alındı. İngiliz milyarder teknenin adını satın aldıktan sonra Bayesian olarak değiştirdi.