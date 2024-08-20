Milyarlık süper yat fırtınada battı. İngiliz milyarder kızıyla birlikte kayıp

İtalya’nın Palermo kenti açıklarında Bayesian adlı süper yat şiddetli fırtına nedeniyle battı. Teknenin limandan sadece 300 metre açıkta demirliyken battığı öğrenildi. İçinde 10 mürettebat ve 12 yolcunun olduğu tekneden 15 kişi kurtarılırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 6 kişi ise kayıp durumda

Değeri 30 milyon sterlin (Yaklaşık 1 milyar 320 milyon lira) olan teknede kaybolanlar arasında teknenin sahibi İngiliz milyarder Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı ile birlikte ünlü yatırım bankası Morgan Stanley’den bir yönetici de bulunuyor. Kayıp milyarderin eşinin kaza sonrası kurtarıldığı öğrenildi.

Kurtarma ekipleri kaza sonrası kaybolanları aramak için çalışmalarını devam ettiriyor. Süper yatta cesetlerin sıkışmış olabileceğinden endişe ediliyor.

İNGİLİZ BİLL GATES OLARAK ANILIYORDU

İtalya’da batan teknenin sahibi olan ve kazada kaybolan Mike Lynch bir zamanlar ‘İngiliz Bill Gates’ olarak anılıyordu. Teknoloji işiyle uğraşan Lynch’in servetinin yaklaşık 852 milyon sterlin (37 milyar 488 milyon lira) olduğu tahmin ediliyor.

Hakkında dolandırıcılık suçlaması bulunan İngiliz milyarder 1 yıl ev hapsinde kalmıştı. Lynch, hakkındaki suçlamalardan aklandıktan sonra ailesi ve dostları ile birlikte teknesine atlayarak ‘zafer turuna’ çıkmıştı. İtalya’daki kaza da bu tur sırasında gerçekleşti.

TEKNENİN NASIL BATTIĞI SORU İŞARETİ

Denizcilik uzmanları 56 metrelik süper yatın nasıl battığına anlam veremedi. Uzmanlar, büyük bir yatın hava koşulları nedeniyle batmasının 'eşi benzeri görülmemiş bir durum' olduğunu iddia ederek, o dönemdeki şiddetli fırtınaya rağmen süper yatın bu duruma dayanabilmesi gerektiğini ileri sürdü.