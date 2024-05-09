İngilizce bilmeyenleri rehber diye işe almışlar. CHP'ye geçen Etimesgut Belediyesi'ndeki skandalı Beşikçioğlu açıkladı

Kaynak: Gazete Pencere
İngilizce bilmeyenleri rehber diye işe almışlar. CHP'ye geçen Etimesgut Belediyesi'ndeki skandalı Beşikçioğlu açıkladı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, önceki dönemde belediyenin yaptığı müzede 30 rehberin İngilizce bilmeden işe alındığını açıklarken, eğitim merkezindeki hocaların ise çoğunun lise ve ortaokul mezunu olduğunu ifade etti.

Yerel seçimlerde el değiştiren belediyelerde önceki dönem partilerinin yapmış olduğu faaliyetler, seçimi kazanan partiler tarafından açıklanmaya devam ediyor.

AKP'den CHP'ye geçen Ankara Etimesgut Belediyesinde Başkan Erdal Beşikçioğlu, önceki dönem belediyenin bir müze yaptırdığını ve burada işe alınan 30 rehberin işe alınırken İngilizce bilmediğini ifade etti.

"REHBER DİYE İŞE ALINAN PERSONEL İNGİLİZCE BİLMİYOR"

Beşikçioğlu, "Belediye müze yapmış, 30 rehber çalışıyor. Rehberler işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollanmış. Rehber diye işe alınan personel İngilizce bilmiyor. ETİSEM'deki hocalarımızın çoğu lise ve ortaokul mezunu çıktı" dedi.

HALK BULUŞMALARI BAŞLATTI

Öte yandan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Belediye Meclis Salonu’nda “Halk Buluşmaları” gerçekleştirmeye başladı.

Beşikçioğlu, söz konusu buluşmaların vatandaşların istek ve taleplerini doğrudan alabilmek adına yapıldığını ifade etti.

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ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

1970 doğumlu Erdal Beşikçioğlu; oyuncu, yönetmen ve siyasetçidir. Beşikçioğlu, Nisan 2024'ten bu yana Etimesgut Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Birçok dizi, film ve tiyatroda rol alan Beşikçioğlu, 2015'te Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli olmuştur.

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